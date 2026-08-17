«Это не будет индульгенцией»: Отец Орбана решил помочь в спасении АЭС «Пакш» на фоне жары

Отец бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана Дезе предложил предоставить камень со своей каменоломни для строительства защитного сооружения на Дунае у АЭС «Пакш». Об инициативе рассказал глава венгерского правительства Петер Мадьяр.

Материал понадобился властям для сооружения каменного порога, который должен помочь поднять уровень воды возле станции. Ранее правительство также решило затопить в этом районе две баржи, пытаясь обеспечить работу АЭС на фоне сильного обмеления Дуная.

«Мы получили письмо от Дезе Орбана... Он предложил для Пакша большое количество камней. Просто скажу: камень не будет новой индульгенцией», — написал Мадьяр в X.

Ситуация вокруг «Пакша» остаётся напряжённой. Ранее Life.ru сообщал, что из-за критически низкого уровня Дуная мощность станции пришлось резко сократить: сейчас работают лишь две из восьми турбин, а генерация составляет около 480 МВт вместо запланированных 2000.