Мощность АЭС «Пакш» могут снова сократить из-за падения уровня Дуная

Мощность венгерской АЭС «Пакш» могут вновь сократить в начале недели из-за продолжающегося падения уровня Дуная. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в X.

Наиболее напряжённая ситуация ожидается во вторник и среду. К этому времени река может обмелеть ещё на 14–15 сантиметров.

Сейчас до отметки, при которой придётся снова остановить предпоследнюю работающую турбину станции, остаётся всего девять сантиметров. Избежать этого власти рассчитывают с помощью инженерных мер.

В частности, возле АЭС затапливают две баржи и продолжают строительство плотины. Выше по течению также открыли шлюз, что должно помочь сохранить ещё около двух сантиметров уровня воды.

Обстановка может улучшиться к четвергу, когда на австрийской части бассейна Дуная ожидаются осадки. Они должны привести к подъёму воды.

Сейчас на «Пакше» работают две из восьми турбин. Станция вырабатывает около 480 МВт·ч электроэнергии вместо запланированных 2000.

Продолжительная жара и засуха резко изменили Дунай по всему его течению. Из обмелевшей реки показались затопленные корабли времён Второй мировой, древнеримский мост и останки мамонта, а низкий уровень воды одновременно создал проблемы для судоходства и энергетики.