В Швейцарии запретили полив газонов и мойку машин из-за засухи

В Швейцарии введены жёсткие ограничения на использование водопроводной воды: в большинстве кантонов официально запрещён полив газонов, мойка автомобилей и наполнение частных бассейнов. Власти пошли на такие меры из-за критического уровня засухи, который метеослужба MeteoSuisse оценила как максимальный, сообщает издание Blick.

Под строгий запрет попал забор воды из естественных водоёмов. Кантональные власти Аргау и Базеля предупредили фермеров, что любое орошение полей из рек карается административным наказанием. В муниципалитетах налажен строгий контроль: инспекторы и полиция следят за тем, чтобы граждане не использовали шланги для приведения в порядок придомовых территорий.

В кантоне Санкт-Галлен пошли ещё дальше: в коммуне Уцвиль муниципальный бассейн закрыли досрочно, так как его ежедневный расход воды стал непозволительной роскошью для региона. Аналогичные меры принимаются в Золотурне, где чиновники полностью перекрыли доступ к речным ресурсам для аграрного сектора «до особого распоряжения».

Последствия ограничений ощущаются повсеместно. Из-за обмеления Цюрихского и Боденского озёр судоходные компании вынуждены корректировать расписание, а в горных районах ситуация стала критической: там, где пересохли локальные источники, власти организовали подвоз воды в цистернах. Издание Blick отмечает, что в кантонах Во и Невшатель сельское хозяйство оказалось на грани краха, так как фермеры не могут поддерживать урожай в условиях запретов и отсутствия осадков.

Ранее температурный рекорд обновили и в Польше. В населённом пункте Колуда Велька в Куявско-Поморском воеводстве воздух прогрелся до 40,6 градуса. Предыдущий максимум этого лета был зафиксирован 28 июня в Торуни — 40,3 градуса.