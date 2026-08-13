Четыре новые плавучие АЭС построят в России для энергоснабжения Арктики

В России планируют построить ещё четыре плавучие атомные теплоэлектростанции (ПАТЭС). Об этом на форуме «Арктика — Регионы» в Архангельске сообщил директор департамента развития Северного морского пути и Арктики «Росатома» Азамат Хочуев.

Новые энергоблоки должны помочь обеспечить электричеством удалённые территории Арктики, где нехватка доступной энергии остаётся одним из препятствий для запуска производств и освоения месторождений.

Технология уже применяется на Чукотке. Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» несколько лет работает в Певеке и обеспечивает город энергией. По словам Хочуева, этот проект доказал свою эффективность.

Одно из преимуществ ПАТЭС заключается в мобильности. Станцию можно пришвартовать в необходимом районе и провести от неё линии электропередачи к потребителям. Такой подход, как отметил представитель «Росатома», позволяет сократить расходы и обеспечить конкурентоспособные тарифы на электроэнергию.

Развитие энергетики необходимо в том числе для дальнейшего освоения российской Арктики. Новые мощности должны обеспечивать создаваемые производства, инфраструктуру и проекты по разработке месторождений.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли заявил, что Россия при строительстве АЭС за рубежом не стремится сделать партнёров зависимыми, а напротив — помогает им развивать собственную атомную индустрию. Он подчеркнул, что Москва возводит станции не с целью закрепиться на рынке, а создаёт полноценную отрасль, готовит кадры, налаживает производство оборудования и переносит технологии на место.