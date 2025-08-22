Путин: РФ не сажает на крючок страны при строительстве АЭС за рубежом

При строительстве атомных станций за рубежом Россия не стремится «сажать на крючок партнёров», а помогает развивать отрасль. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками атомной отрасли.

«Мы не сажаем на крючок наших партнёров, чтобы что-то построить, а потом им создать рынок и постоянно этот рынок держать за собой. Мы создаем отрасль, мы готовим кадры, мы создаём возможности для производства оборудования, локализуем на месте», — отметил российский лидер.

По словам главы государства, специалисты стран-партнёров высоко оценивают такой подход, что позволяет госкорпорации «Росатом» выстраивать длительные, дружеские отношения с иностранными компаниями.