22 августа, 20:54

Путин: РФ не сажает на крючок страны при строительстве АЭС за рубежом

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

При строительстве атомных станций за рубежом Россия не стремится «сажать на крючок партнёров», а помогает развивать отрасль. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками атомной отрасли.

«Мы не сажаем на крючок наших партнёров, чтобы что-то построить, а потом им создать рынок и постоянно этот рынок держать за собой. Мы создаем отрасль, мы готовим кадры, мы создаём возможности для производства оборудования, локализуем на месте», — отметил российский лидер.

По словам главы государства, специалисты стран-партнёров высоко оценивают такой подход, что позволяет госкорпорации «Росатом» выстраивать длительные, дружеские отношения с иностранными компаниями.

А ранее Путин заявил, что Россия рассматривает возможность сотрудничества с Соединёнными Штатами в добыче сжиженного природного газа в Арктике и на Аляске. По словам президента, эта работа ведётся в сотрудничестве со многими странами, включая европейские и азиатские.

