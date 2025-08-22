Путин назвал атомную промышленность ключевой для обороноспособности России
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин подчеркнул значение атомной отрасли для обороноспособности страны и развития науки и энергетики. Об этом глава государства заявил на встрече с сотрудниками атомной промышленности в Сарове.
По его словам, технологии и знания этой сферы находят применение в смежных областях и формируют основу современных производств. Российский лидер напомнил, что формирование отрасли началось более 80 лет назад, и отметил достигнутые результаты. Он поздравил работников с успехами и пожелал продолжать развитие отрасли.
А ранее Владимир Путин заявил, что «Росатом» занимает лидирующую позицию в мировой атомной энергетике. По словам российского президента, госкорпорация строит больше объектов, чем любая другая компания в мире. Он также поддержал инициативу создания спецпрограммы поддержки образовательного сектора в российских городах, которые играют ключевую роль в обеспечении технологического лидерства страны.