Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 20:21

Путин назвал атомную промышленность ключевой для обороноспособности России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подчеркнул значение атомной отрасли для обороноспособности страны и развития науки и энергетики. Об этом глава государства заявил на встрече с сотрудниками атомной промышленности в Сарове.

По его словам, технологии и знания этой сферы находят применение в смежных областях и формируют основу современных производств. Российский лидер напомнил, что формирование отрасли началось более 80 лет назад, и отметил достигнутые результаты. Он поздравил работников с успехами и пожелал продолжать развитие отрасли.

Путин сообщил, что российские атомщики создали прочный ядерный щит страны
Путин сообщил, что российские атомщики создали прочный ядерный щит страны

А ранее Владимир Путин заявил, что «Росатом» занимает лидирующую позицию в мировой атомной энергетике. По словам российского президента, госкорпорация строит больше объектов, чем любая другая компания в мире. Он также поддержал инициативу создания спецпрограммы поддержки образовательного сектора в российских городах, которые играют ключевую роль в обеспечении технологического лидерства страны.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Путин
  • Политика
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar