Путин поручил проработать меры поддержки образовательных центров в наукоградах

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу создания специальной программы поддержки образовательного сектора в российских городах, играющих ключевую роль в обеспечении технологического лидерства страны. Соответствующее решение было принято после обращения главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва.

«Хотелось бы сделать программу поддержки образовательной инфраструктуры в городах технологического развития, в городах, крайне важных именно для завтрашнего суверенитета технологического, чтобы не просто не уезжали, а чтобы стремились туда попасть», — озвучил идею Лихачёв.

Глава государства поддержал инициативу и заявил, что даст соответствующее поручение.