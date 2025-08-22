Путин поручил проработать меры поддержки образовательных центров в наукоградах
Президент России Владимир Путин одобрил инициативу создания специальной программы поддержки образовательного сектора в российских городах, играющих ключевую роль в обеспечении технологического лидерства страны. Соответствующее решение было принято после обращения главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва.
«Хотелось бы сделать программу поддержки образовательной инфраструктуры в городах технологического развития, в городах, крайне важных именно для завтрашнего суверенитета технологического, чтобы не просто не уезжали, а чтобы стремились туда попасть», — озвучил идею Лихачёв.
Глава государства поддержал инициативу и заявил, что даст соответствующее поручение.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в закрытый город Саров, где расположен Российский федеральный ядерный центр и учебный кластер МГУ. Традиционно глава государства возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, разработчику советской атомной бомбы. Ожидается, что он встретится с молодыми специалистами, осмотрит выставку о подготовке кадров и проведёт рабочую встречу с губернатором Глебом Никитиным.