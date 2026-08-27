Мадьяр сообщил о выходе АЭС «Пакш» на полную мощность

Венгерская АЭС «Пакш» вновь вышла на полную мощность после ограничений, вызванных обмелением Дуная. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

«АЭС «Пакш» вышла на максимальный уровень выработки энергии. Все четыре реактора и все восемь турбин работают безупречно», — написал он в Facebook*.

Ранее три энергоблока остановили из-за падения уровня воды в реке, которую используют для охлаждения систем станции. Для исправления ситуации специалисты начали сооружать на дне Дуная каменный порог.

По словам Мадьяра, работы идут с опережением графика. Независимый оператор венгерской энергосистемы Mavir 25 августа отменил режим энергетического кризиса, введённый в начале месяца.

Единственная АЭС Венгрии расположена примерно в 100 километрах южнее Будапешта. Четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440, построенные по советским технологиям, обеспечивают 45% вырабатываемой и 36% потребляемой в стране электроэнергии.

Одновременно реализуется проект «Пакш-2» с участием Росатома. Два новых блока с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+ планируют подключить к сети в начале 2030-х годов, после чего мощность комплекса должна вырасти с 2000 до 4400 мегаватт.

Напомним, во время обострения кризиса отец бывшего премьера Виктора Орбана предложил предоставить камень со своей каменоломни для строительства порога у АЭС. Материал требовался для поднятия уровня Дуная возле охлаждающего канала. Власти также решили затопить в этом районе две баржи. На тот момент работали лишь две из восьми турбин, а генерация составляла около 480 мегаватт вместо 2000.