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Регион
13 августа, 17:29
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Мадьяр потребовал пересмотра экологического разрешения для «Пакш-2»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Istvan Csak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Istvan Csak

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поставил под сомнение экологическое разрешение для строительства АЭС «Пакш-2» на фоне рекордного обмеления Дуная. По его словам, проблемы действующей станции с охлаждением заставляют заново оценить устойчивость будущих энергоблоков.

«Если первоначальная АЭС «Пакш» не может при таком уровне воды обеспечить работу охлаждающего канала, то как можно было бы обеспечить работу АЭС «Пакш-2»?» — заявил Мадьяр после посещения станции.

В последние недели уровень Дуная опустился до рекордных значений. Из-за нехватки воды для охлаждения действующая АЭС «Пакш» резко снизила мощность: в начале августа она работала примерно на 10% от обычного уровня. Позднее часть мощностей удалось вернуть после небольшого подъёма воды.

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Напомним, новое правительство Венгрии во главе с премьером Петером Мадьяром объявило о пересмотре контрактов по строительству станции, сославшись на возможную завышенную стоимость проекта. Недавно подтвердили, что работа по данному вопросу ведётся до сих пор. АЭС «Пакш-2» остаётся одним из главных энергетических объектов, реализуемых при участии России.

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Александра Мышляева
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