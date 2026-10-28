Чужое приложение — чужие правила: Путин объяснил важность национальных цифровых сервисов

Использование зарубежных цифровых сервисов может привести к передаче персональных данных граждан в другие государства. На это обратил внимание президент России Владимир Путин во время презентации российских технологических решений лидерам африканских стран на полях саммита Россия — Африка.

Поводом для обсуждения стал вопрос технологической независимости государств. Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин привёл в пример приложения для заказа такси, которые собирают большой объём информации о повседневной жизни людей.

По словам Орешкина, если в стране вместо собственного сервиса такси работает зарубежный, сведения о передвижениях горожан и их привычках могут передаваться за границу.

«И персональные данные», — добавил Путин.

Таким образом, российский лидер указал на риски, возникающие при зависимости государства от иностранных цифровых платформ. Использование национальных сервисов позволяет странам самостоятельно определять правила обработки и хранения информации о своих гражданах.

Тема цифрового суверенитета стала одной из важных частей форума Россия — Африка, который проходит в Москве 28–29 октября. Российская сторона представила африканским партнёрам технологические решения и заявила о готовности делиться разработками в сфере цифровизации.

Ранее Владимир Путин предупреждал об опасности зависимости от зарубежных технологий и сервисов. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент отметил, что первоначальное удобство иностранных платформ может обернуться серьёзными проблемами. В качестве примеров он привёл уход зарубежных поставщиков программного обеспечения с российского рынка, блокировку платежей и вмешательство политики в коммерческие отношения.