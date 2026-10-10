Цифровая ловушка для талантов: В Кремле предупредили об угрозе «утечки мозгов»

Зарубежные цифровые образовательные платформы могут использовать данные об успеваемости и способностях школьников и студентов, чтобы находить наиболее талантливых молодых людей и переманивать их за границу. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, выступая на Глобальном цифровом форуме в Москве.

По словам Орешкина, в будущем цифровые образовательные системы смогут сопровождать человека на всех этапах обучения — от школы до получения профессии. На основе собранной информации такие платформы будут предлагать индивидуальные программы развития и задания с учётом способностей каждого учащегося.

«При этом такая платформа будет обладать сумасшедшим объемом информации о каждом человеке в стране, о его способностях, навыках, особенностях, о сильных его сторонах, слабых его сторонах. Поэтому суверенитет над данными в образовании, в развитии, конечно, носит ключевой характер», — подчеркнул Орешкин.

Замглавы администрации президента предупредил, что использование иностранных решений без локального хранения информации создаёт риски для национальной безопасности. По его мнению, государства должны развивать собственные образовательные платформы либо сотрудничать с партнёрами, готовыми обеспечить независимый контроль над данными.

«Если нет вашего платформенного решения, созданного либо вами, либо в партнёрстве с третьей страной, которая готова делиться такими суверенными решениями, если данные у вас не хранятся локально, вся эта информация будет доступна третьей стране, которая может использовать это в каких-то своих целях», — пояснил он.

Орешкин отметил, что полученные сведения могут применяться не только в интересах безопасности другого государства, но и для поиска перспективных специалистов. В частности, иностранные организации смогут заранее выявлять талантливых школьников и студентов, предлагая им обучение и дальнейшую работу за рубежом.

Второй Глобальный цифровой форум проходит в Москве с 8 по 10 октября. Участники обсуждают развитие цифровых технологий, международное сотрудничество и вопросы технологического суверенитета.

Накануне Life.ru рассказывал об опасной уязвимости в компьютерной версии Telegram. Исследователь кибербезопасности обнаружил, что злоумышленники могли использовать специально подготовленные ссылки для кражи файлов с компьютера и получения доступа к аккаунту пользователя. Проблема затрагивала версии Telegram Desktop ниже 7.2.9, в которой разработчики устранили ошибку. Пользователям рекомендовали обновить приложение, чтобы защитить личные данные.