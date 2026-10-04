«Опасаться абсолютно не стоит»: Орешкин оценил устойчивость нового бюджета России

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил, что опасаться рисковых сценариев при исполнении нового трёхлетнего бюджета не стоит. По его словам, документ сформирован с консервативными предпосылками и рассчитан на сохранение финансовой устойчивости.

«Бюджет, который сейчас правительство внесло в Государственную думу — бюджет финансовой устойчивости, финансовой стабильности. Здесь опасаться каких-то рисковых сценариев абсолютно не стоит. Заложены низкие цены на нефть, очень консервативный подход, поэтому здесь всё стабильно», — сказал Орешкин журналисту Павлу Зарубину.

Проект федерального бюджета рассчитан на 2027–2029 годы. На первый год трёхлетки доходы планируются на уровне 43,3 трлн рублей, расходы — 48,8 трлн. В 2028 году эти показатели должны составить 45,8 трлн и 50,9 трлн соответственно, а в 2029-м — 48,6 трлн и 53,9 трлн рублей.

Среди основных направлений финансирования правительство называет выполнение социальных обязательств, поддержку семей с детьми, оборону и безопасность, помощь участникам СВО и их близким, а также достижение национальных целей.

Расчёты на ближайшие годы сделаны исходя из консервативных нефтяных ориентиров. В проекте для бюджетного правила предлагается использовать цену Urals около $50 за баррель, что должно снизить зависимость казны от более благоприятной конъюнктуры.

Ранее Life.ru сообщал, что правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета России на 2027–2029 годы. Вместе с ним в нижнюю палату направили проекты бюджетов внебюджетных фондов и сопутствующие документы.