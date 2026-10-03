Котяков: В России проиндексируют все виды пенсий в 2027 году

Единое пособие и другие выплаты, размер которых зависит от прожиточного минимума, планируют увеличить на 6,8% с 1 января 2027 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, — с 1 января 2027 года на 6,8%, социальные выплаты, среди которых ЕДВ, материнский капитал, единовременное пособие по рождению ребёнка, — с 1 февраля по фактической инфляции», — рассказал министр.

С 1 февраля также планируется проиндексировать материнский капитал и другие федеральные социальные выплаты. По текущему прогнозу инфляция составит 6,8%: в таком случае маткапитал вырастет до 778,5 тысячи рублей на первого ребёнка и до 1,029 млн рублей на второго, если семья ранее не получала выплату на первенца.

Единовременное пособие при рождении ребёнка с февраля планируют увеличить до 30,4 тысячи рублей. Окончательные размеры февральской индексации будут зависеть от фактической инфляции по итогам 2026 года.

Страховые пенсии в 2027 году намерены повысить дважды. Первая индексация пройдёт 1 февраля по уровню инфляции — сейчас она оценивается в 6,8%, вторая запланирована на 1 апреля и составит 3,3%. Размер прибавки для каждого пенсионера будет индивидуальным.

После двух индексаций средняя страховая пенсия по старости должна увеличиться примерно на 2,6 тысячи рублей и достичь 29,9 тысячи рублей. Социальные пенсии также проиндексируют с 1 апреля.

Ранее Life.ru сообщал, что Минтруд заложил в проект бюджета Социального фонда на 2027–2029 годы двойную индексацию страховых пенсий и увеличение основных мер поддержки семей с детьми.