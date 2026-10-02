Юрист раскрыла, как вдове перейти на пенсию мужа

После смерти супруга женщина при определённых условиях может отказаться от собственной страховой пенсии в пользу выплаты по случаю потери кормильца, если такой вариант окажется выгоднее. Об этом RT рассказала старший преподаватель РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова.

Такое право имеют женщины, достигшие установленного пенсионного возраста или имеющие инвалидность, при условии, что они жили преимущественно на средства супруга или утратили источник существования после его смерти. В быту этот механизм часто называют «переходом на пенсию мужа».

Чирикова уточнила, что Социальный фонд назначает вдове отдельную выплату, рассчитанную на основе пенсионных коэффициентов умершего супруга, к которой добавляется половина стандартной фиксированной части.

Из-за этого итоговая сумма может отличаться от той, что получал муж при жизни с учётом доплат за возраст, иждивенцев, северный или сельский стаж. Вдова выбирает один из двух вариантов пенсии и впоследствии вправе изменить своё решение, если обстоятельства изменятся. Эксперт рекомендовала сначала запросить в Социальном фонде расчёт обоих вариантов для принятия обоснованного решения.

Ранее сообщалось, что при ошибке СФР россияне могут получить недоплаченную часть страховой пенсии за прошлые периоды. Сначала нужно выяснить, что именно пропущено и с какого месяца возникла задолженность, затем взять выписку из лицевого счёта и письменное объяснение расчёта в отделении фонда и сопоставить их с трудовой книжкой, архивными документами и сведениями о заработке, иждивенцах и льготных периодах.