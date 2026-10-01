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Опубликовано 1 октября, 14:08

В 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В 2027 году страховые пенсии в России повысят в два этапа. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в видеообращении, приуроченному к Международному дню пожилых людей, который в России отмечают 1 октября.

«В 2027 году индексация (страховых., — Прим. Life.ru) пенсий будет проведена дважды: с 1 февраля - по фактической инфляции на 6,8%, и с 1 апреля — дополнительно на 3,3%», — сказала Голикова.

Вице-премьер акцентировала внимание на том, что для подавляющего большинства граждан старшего поколения пенсионные выплаты по-прежнему служат основным средством к существованию. Она подчеркнула, что правительство последовательно реализует меры по увеличению их размера.

Голикова также отметила, что начиная с 2025 года право на индексацию пенсионных выплат вновь получили и граждане, продолжающие трудовую деятельность.

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Напомним, Life.ru ранее публиковал подробный разбор октябрьской индексации: кто получит прибавку и как она рассчитывается. Главными бенефициарами повышения станут военные пенсионеры и экс-сотрудники силовых ведомств.

Больше новостей о пенсиях, пособиях и других выплатах россиянам — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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