13-я пенсия и годовой бонус: какие новые выплаты предложили в Госдуме

Лидер партии «Справедливая Россия», глава фракции в Госдуме Сергей Миронов предложил ввести ежегодную доплату к страховой пенсии по старости. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму.

Документ предусматривает установление так называемой 13-й пенсии — единовременной выплаты, которая должна компенсировать рост стоимости жизни.

Согласно проекту, доплата будет назначаться получателям страховой пенсии по старости без подачи заявления. Её размер предлагается установить на уровне суммы страховой пенсии, фиксированной выплаты к ней и предусмотренных повышений. При этом выплата, согласно инициативе, не должна быть ниже полуторакратного размера прожиточного минимума пенсионера в России на год её назначения.

Отдельный законопроект Миронова касается работников государственных и муниципальных учреждений. В нём предлагается закрепить ежегодную дополнительную выплату — годовое вознаграждение. Размер такой выплаты может определяться в фиксированной сумме или в процентах от зарплаты, но, согласно документу, не должен быть меньше одного среднемесячного заработка.

Ранее россиянам объяснили, кому не положен перерасчёт пенсии. Напомним, в августе и октябре 2026 года пенсионеров ожидают сразу два этапа повышения выплат.