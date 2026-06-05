ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 13:54

Путин: Чужие сервисы могут быть удобными, но цена этой зависимости есть

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия получила урок о рисках использования зарубежных сервисов и технологий, поэтому сейчас будет укреплять собственную критическую инфраструктуру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Видео © Life.ru

«Чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но позднее обязательно проявится цена этой зависимости. Россия уже получила такой урок. Мы увидели, как некоторые поставщики программного обеспечения уходят с рынка, как блокируются платежи, как политика вмешивается в коммерческие отношения», — отметил глава государства.

По его словам, после этого РФ будет сотрудничать только с теми партнёрами, которые уважают взаимные обязательства.

Путин: Запад специально создал глобальный механизм по выкачиванию ресурсов
Путин: Запад специально создал глобальный механизм по выкачиванию ресурсов

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • ПМЭФ-2026
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar