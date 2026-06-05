Путин: Чужие сервисы могут быть удобными, но цена этой зависимости есть
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Россия получила урок о рисках использования зарубежных сервисов и технологий, поэтому сейчас будет укреплять собственную критическую инфраструктуру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
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«Чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но позднее обязательно проявится цена этой зависимости. Россия уже получила такой урок. Мы увидели, как некоторые поставщики программного обеспечения уходят с рынка, как блокируются платежи, как политика вмешивается в коммерческие отношения», — отметил глава государства.
По его словам, после этого РФ будет сотрудничать только с теми партнёрами, которые уважают взаимные обязательства.
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