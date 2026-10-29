Не всегда как в кино: Какие немые симптомы инсульта легко пропустить

Инсульт не всегда сопровождается перекосом лица, нарушением речи и параличом руки. Иногда на опасное нарушение мозгового кровообращения указывают внезапная потеря части поля зрения или слабость только в одной ноге. Такие симптомы можно не сразу распознать, поскольку человек может нормально разговаривать и двигать руками. Об этом в беседе с Life.ru во Всемирный день борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября, рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

По словам специалиста, примерно две трети инсультов проявляются классическими признаками: асимметрией лица, речевыми нарушениями и слабостью в конечностях. Однако симптомы зависят от того, какой участок головного мозга пострадал из-за нарушения кровоснабжения.

У человека может отсутствовать паралич конечностей, нет речевых трудностей, нет асимметрии лица. Зато он, например, натыкается на предметы, потому что есть игнорирование части поля зрения: человек не замечает, что какое-то поле зрения у него стало ограниченным. И если в эту зону попадают объекты, он может просто удариться, не увидеть встречное препятствие или человека, идущего навстречу. Это одна из форм болезни. Рустем Гайфутдинов врач-невролог

Так может проявляться поражение задней мозговой артерии. При нарушении кровотока в бассейне передней мозговой артерии, напротив, возможна преимущественная слабость в ноге, тогда как лицо остаётся симметричным, речь — нормальной, а рука может практически не пострадать. Именно поэтому ориентироваться исключительно на привычные признаки инсульта опасно.

Невролог также рассказал о так называемых немых инсультах, при которых небольшие очаги повреждения мозга не вызывают заметных неврологических нарушений. Иногда человек даже не подозревает о перенесённом нарушении кровообращения, а изменения обнаруживаются случайно при обследовании. Однако отсутствие выраженных симптомов не означает, что произошедшее можно игнорировать.

«Но всё равно к этому надо относиться серьёзно, потому что если факторы риска сохраняются и мы на них не воздействуем, следующий инсульт может стать большим», — предупредил специалист.

Гайфутдинов подчеркнул важность нейровизуализации для диагностики нарушений мозгового кровообращения. При этом внезапное ухудшение зрения, слабость руки или ноги, нарушение координации, речи либо асимметрия лица требуют немедленного вызова скорой помощи по номерам 103 или 112. Обращаться за медицинской помощью необходимо даже в том случае, если симптомы быстро исчезли. Важно также запомнить время их появления. В больнице врачи определят необходимый объём обследования, включая КТ или МРТ головного мозга.

Ранее Life.ru сообщал, что при крупном ишемическом инсульте мозг может терять около 1,9 млн нейронов каждую минуту без своевременного лечения. Кандидат медицинских наук пояснил, что всего за час такие потери могут оказаться сопоставимы почти с четырьмя годами естественного старения мозга. При этом реальные последствия зависят от масштаба поражения и скорости оказания помощи.