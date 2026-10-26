Одна минута — почти два миллиона нейронов: Учёный объяснил цену промедления при инсульте

При крупном ишемическом инсульте мозг может терять около 1,9 миллиона нейронов каждую минуту без своевременного лечения. Об этом РИА «Новости» рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

По словам специалиста, нарушение кровоснабжения лишает клетки мозга кислорода и запускает процессы их повреждения. В результате всего за час потери нейронов могут оказаться сопоставимы с теми, которые происходят почти за четыре года естественного старения мозга.

Такие цифры основаны на научных расчётах. Исследователи оценивали среднюю скорость гибели нервных клеток при типичном ишемическом инсульте с поражением крупного сосуда. Реальные потери зависят от характера нарушения кровотока и размера повреждённого участка.

Литвинов предупредил, что промедление с медицинской помощью повышает риск тяжёлых последствий, включая инвалидность и смерть. Именно поэтому при подозрении на инсульт необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Дальнейшее восстановление зависит не только от того, насколько быстро началось лечение. Важны также размер и расположение очага поражения. По словам учёного, лучшие перспективы связаны с небольшими повреждениями мозга и своевременной, продолжительной реабилитацией.

При этом год после инсульта не является окончательной границей восстановления. Возвращение утраченных навыков и улучшение состояния могут продолжаться месяцами и даже годами. Темпы восстановления индивидуальны и зависят от тяжести заболевания и проводимой терапии.

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