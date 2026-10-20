«Побывал в Женькиной шкуре»: Белоголовцев рассказал, как инсульт изменил его отношение к сыну с ДЦП

Актёр и телеведущий Сергей Белоголовцев после перенесённого инсульта начал замечать, что невольно повторяет движения и интонации своего сына Евгения, у которого диагностирован ДЦП. В программе «Судьба человека» 62-летний артист признался, что собственная болезнь заставила его по-новому взглянуть на жизнь сына.

По словам Белоголовцева, последствия инсульта помогли ему лучше понять трудности, с которыми Евгений сталкивается практически каждый день. Артист рассказал, что иногда узнаёт в собственных движениях и манере речи особенности поведения сына.

«Когда случился инсульт, я побывал в «Женькиной шкуре». Ему уже сейчас под 40 лет. Я ловлю себя на том, что иногда повторяю интонации и движения больного сына», — поделился телеведущий.

Особенно сильно изменилось его восприятие привычных бытовых вещей. Белоголовцев вспомнил, каких усилий Евгению стоит справляться даже с простыми действиями — например, самостоятельно надевать обувь или куртку.

Пережив собственные проблемы со здоровьем, артист стал ещё острее осознавать, насколько непросто приходится сыну. При этом именно Евгения он назвал человеком, у которого научился важнейшему качеству — умению любить жизнь.

Ранее Life.ru рассказывал, как Сергей Белоголовцев восстанавливается после инсульта и какие трудности испытывает в повседневной жизни. Артист проходит реабилитацию, занимается с логопедом и другими специалистами. Последствия болезни по-прежнему дают о себе знать: у телеведущего сохраняются проблемы с движением руки и ноги.