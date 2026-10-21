Актёра из «Крепкого орешка» Аль Леонга госпитализировали с инсультом

Американский актёр и каскадёр Аль Леонг, сыгравший террориста Ули в боевике «Крепкий орешек», попал в больницу после инсульта. Это произошло на прошлой неделе в Калифорнии, сообщает TMZ со ссылкой на источники, близкие к семье артиста.

Подробности о самочувствии Леонга его родственники предпочли не раскрывать. Собеседники издания также не уточнили, выписали ли актёра из медицинского учреждения или он по-прежнему находится под наблюдением врачей. Семья попросила уважать её частную жизнь.

За годы работы в Голливуде Леонг участвовал более чем в 50 кинопроектах. Помимо «Крепкого орешка» 1988 года, зрители могли видеть его в «Смертельном оружии», «Тени» и «Царе скорпионов».

Отдельное место в карьере артиста занимала каскадёрская работа. Благодаря владению боевыми искусствами он выполнял сложные и опасные трюки в американских боевиках. В 2014 году его заслуги отметили включением в Зал славы Музея истории боевых искусств в Калифорнии.

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