«Рентген был чистым»: Звезда «Дома-2» Рапунцель раскрыла, как у неё обнаружили рак четвёртой стадии

Бывшая участница «Дома-2» Алёна Рапунцель рассказала, как узнала о раке лёгких четвёртой стадии, несмотря на хорошие анализы и рентген без выявленных патологий. По словам 29-летней телезвезды, единственным тревожным симптомом долгое время оставался кашель, а обнаружить опухоль удалось после компьютерной томографии. Своей историей она поделилась в личном блоге.

Первые проблемы со здоровьем появились у Рапунцель в начале июня. Тогда её дети болели, поэтому затяжной сухой кашель девушка списала на обычную вирусную инфекцию. Она принимала лекарства, но симптомы не исчезали. При этом Алёна продолжала заниматься спортом трижды в неделю и в остальном чувствовала себя здоровой.

Обследование в поликлинике не выявило очевидных причин недомогания. Анализы крови оказались хорошими, рентген не показал патологий, а осмотры других специалистов также не дали результата. Однако Рапунцель продолжала беспокоиться и решила обратиться к другому врачу.

«Я согласилась. Спустилась на первый этаж, сделала обследование и, не дождавшись заключения, уехала. Врач сказал: «Лучше не уезжайте, дождитесь», но я не придала значения. Через полтора часа открыла почту. В заключении было много непонятных слов, но два я увидела сразу: «солидная опухоль» и «консультация онколога». Всё остановилось», — призналась телезвезда.

Датой, изменившей её жизнь, стало 24 июля 2026 года. Именно тогда Рапунцель впервые столкнулась с подозрением на онкологическое заболевание. В дальнейшем врачи диагностировали рак четвёртой стадии.

«Самая страшная мысль не отпускает до сих пор: а что, если бы я тогда просто ушла домой, поверив, что всё нормально? Если бы продолжила пить сиропы и ждать, когда пройдёт кашель?» — поделилась Алёна.

Свою историю она решила опубликовать, чтобы напомнить подписчикам о необходимости обращаться к специалистам при длительно сохраняющихся симптомах. При этом Рапунцель специально подчеркнула, что не призывает всех без разбора проходить компьютерную томографию.

Последние полтора месяца девушка провела в московской больнице, где проходила лечение. На этой неделе она наконец вернулась домой и смогла обнять сыновей — семилетнего Богдана и четырёхлетнего Святослава.

Ранее Life.ru сообщал, что бывший возлюбленный Рапунцель Илья Яббаров объявил сбор средств на её лечение. Мужчина рассказал о необходимости собрать около 200 тысяч рублей на обследование и заявил о готовности продать недостроенный дом, чтобы помочь матери своего сына.