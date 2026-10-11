Экс-возлюбленный больной раком Рапунцель со слезами на глазах обратился к поклонникам

Бывший участник «Дома-2» Илья Яббаров объявил сбор средств на лечение своей экс-возлюбленной Алёны Рапунцель, которая ранее сообщила о раке четвёртой стадии. Как пишет StarHit, мужчина со слезами на глазах обратился к поклонникам во время прямого эфира и попросил помочь матери своего сына.

По словам Яббарова, сейчас необходимо собрать около 200 тысяч рублей на обследование Рапунцель. При этом он предупредил, что в дальнейшем могут потребоваться значительно более крупные суммы, поэтому рассчитывать только на пожертвования подписчиков не получится.

«Ребят, деньги нужны. Сейчас нужно на обследование набрать денежку, там в районе 200 тысяч рублей. Потом пойдут другие суммы. Я прекрасно понимаю, что мы таким образом не сможем постоянно собирать, но сейчас всё равно нужна будет большая сумма денег», — признался экс-участник телестройки.

Яббаров подчеркнул, что не собирается превращать болезнь бывшей возлюбленной в публичное шоу или зарабатывать на её несчастье. По его словам, о необходимости срочно найти деньги ему рассказала сама Алёна, у которой сейчас нет средств на обследование.

Ранее мужчина заявил о готовности продать свой недостроенный дом в Домодедове, чтобы помочь Рапунцель. Он рассчитывает выручить за недвижимость до 10 миллионов рублей и передать деньги на её лечение. У бывших возлюбленных есть общий семилетний сын Богдан, хотя после расставания их отношения сопровождались многочисленными конфликтами.

Сама Рапунцель рассказала, что узнала об онкологическом диагнозе ещё 24 июля. По словам звезды реалити, последние полтора месяца она провела в больнице. Кроме того, женщина пожаловалась на предательство близкого человека и тяжёлое финансовое положение.

Ранее Life.ru сообщал, что у 29-летней звезды «Дома-2» Алёны Рапунцель обнаружили рак четвёртой стадии. О страшном диагнозе блогер узнала ещё 24 июля, однако долго не решалась рассказать о болезни публично. По словам Алёны, за последние полтора месяца ей пришлось столкнуться не только с тяжёлым заболеванием, но и с предательством любимого человека, оставившего её с двумя детьми без жилья и денег.