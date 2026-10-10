«Мне очень страшно»: У Рапунцель из «Дома-2» нашли рак четвёртой стадии

У бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Алёны Рапунцель нашли рак четвёртой стадии. Об этом девушка рассказала подписчикам в социальных сетях.

29-летняя телезвезда призналась, что узнала об онкологическом диагнозе ещё 24 июля 2026 года. Однако она не решалась публично говорить о произошедшем, пытаясь справиться с переживаниями.

«Мне очень страшно, очень тяжело и очень больно сейчас», — сказала Рапунцель.

Бывшая участница телепроекта не раскрыла, какой именно вид злокачественной опухоли у неё выявили. По словам Алёны, последние полтора месяца она проводит в больнице. За это время ей пришлось столкнуться не только с болезнью, но и с серьёзными переменами в личной жизни.

Блогер рассказала, что мужчина, с которым она собиралась создать семью, прекратил отношения и начал новую жизнь без неё. Девушка призналась, что особенно тяжело переживает отсутствие поддержки близкого человека в момент, когда она больше всего в ней нуждается.

Ситуацию усугубляют материальные трудности. Как утверждает Рапунцель, она вместе с двумя детьми осталась без собственного жилья и денег. Сейчас девушка не представляет, как преодолеть все испытания одновременно.

Ранее Life.ru сообщал о продолжительном лечении блогерши Лерчек от рака четвёртой стадии. После выявления онкологического заболевания ей назначили таргетную и иммунотерапию. Лечение предполагает регулярное введение препаратов под наблюдением специалистов.