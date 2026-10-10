«Моя девка будет жить!»: Саша Черно бросилась на помощь Алёне Рапунцель с раком IV стадии
Саша Черно объявила сбор для больной раком Алёны Рапунцель
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Экс-участница «Дома-2» Саша Черно собирается открыть сбор на помощь Алёне Рапунцель, которая сообщила об онкологии четвёртой стадии. Подруга телезвезды призналась, что сама пребывает в шоке после новости о её болезни.
«У меня у самой пока шок. Это даже не обсуждается. Нам завтра нужно понять, как сделать сбор, Алёна давно была не медийна. Алёна давно не была в поле камер», — написала Черно в соцсети.
Она рассказала, что собирается выяснить у Ильи Яббарова, как правильно организовать сбор средств. Черно также призвала знакомых публичных людей распространять информацию о ситуации Рапунцель.
«Времени нет. Она моя, я с ней до конца. Моя девка будет жить! <...> Ребят, это такой ужас. Не дай Бог с этим кому-то столкнуться. Она молодая, мама троих детей», — написала экс-участница реалити-шоу.
Сама Рапунцель 9 октября впервые публично сообщила, что 24 июля ей диагностировали онкологическое заболевание четвёртой стадии. Какой именно вид рака у неё обнаружен, телезвезда не уточнила. По словам Алёны, последние полтора месяца она находится в больнице.
Рапунцель также рассказала, что в тяжёлый для неё период рассталась с мужчиной, с которым была вместе несколько лет.
Ранее Life.ru сообщал, что Алёна Рапунцель впервые рассказала подписчикам о раке четвёртой стадии. По словам звезды «Дома-2», о диагнозе она узнала ещё 24 июля 2026 года, однако долго не решалась говорить о болезни публично. Рапунцель призналась, что сейчас ей тяжело физически и эмоционально, а помимо проблем со здоровьем она столкнулась с финансовыми и семейными трудностями.
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