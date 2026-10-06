«Живи, моя Лера, вопреки всему»: Возлюбленный Лерчек трогательно поздравил её с днём рождения

Валерии Чекалиной 6 октября исполнилось 34 года. В честь дня рождения блогерши её возлюбленный Луис Сквиччиарини опубликовал подборку совместных фотографий и обратился к ней с тёплыми словами.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu_

Хореограф вспомнил, что последний год оказался для пары непростым. В феврале у Валерии и Луиса родился сын Даниэль, после чего семье пришлось столкнуться с новыми испытаниями. Сквиччиарини подчеркнул силу и жизнелюбие избранницы и заверил, что продолжит поддерживать её.

«Живи, моя Лера, вопреки всему. Вся твоя семья очень любит тебя! С днём рождения!» — написал Луис.

Он также признался, что ещё после рождения сына пообещал Валерии пройти сложный период вместе с ней и не оставлять её одну перед трудностями. В последние месяцы Лерчек рассказывала подписчикам о проблемах со здоровьем. При этом конкретные медицинские детали лучше не расширять без её собственных подтверждённых заявлений и заключений врачей.

Ранее Life.ru сообщал, что Лерчек вместе с Луисом Сквиччиарини проводила детей на школьную линейку. На семейных кадрах блогерша появилась вместе с возлюбленным, мамой и детьми, а Луис держал на руках их сына Даниэля. Тогда пара показала, что продолжает вместе участвовать в жизни семьи несмотря на непростой период.