В парике и Chanel: Лерчек с женихом и мамой проводила двойняшек в элитную гимназию

Лерчек вместе с возлюбленным Луисом Сквиччиарини появилась на школьной линейке у своих старших детей. 11-летние двойняшки Алиса и Богдан 1 сентября отправились в Павловскую гимназию, а семейными кадрами блогерша поделилась в личном блоге.

Онкобольная Лерчек проводила детей в школу вместе с Луисом Сквиччиарини и своей мамой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek

На праздник Валерия Чекалина пришла в чёрно-белом твидовом костюме Chanel с открытыми плечами и мини-юбкой, дополнив образ туфлями на шпильке. После химиотерапии блогерша продолжает носить парик, который выбрала и для школьного праздника.

Онкобольная Лерчек проводила детей в школу вместе с Луисом Сквиччиарини и своей мамой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek

Алиса и Богдан позировали в белых рубашках и синей форме. Вместе с семьёй на линейку пришёл и четырёхлетний Лев, которого одели в синий блейзер Dolce & Gabbana Kids, а Сквиччиарини держал на руках их полугодовалого сына Даниэля. Обучение двойняшек в Павловской гимназии обходится от 1,47 до 1,95 млн рублей в год.

Однако ранее Луис Сквиччиарини говорил, что Лерчек временно не может обнимать своих детей из-за введённого радиоактивного йода. После процедуры к ней нельзя подходить ближе чем на полтора метра. Блогерше назначили компьютерную томографию. Её десятилетняя дочь Алиса по-своему объяснила процедуру, назвав препарат светящимся уколом, после которого маму отправляют на сканирование.