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Опубликовано 16 октября, 16:51

«Он не мужчина»: Сафронов высказался о бойфренде, бросившем больную раком Рапунцель

Победивший рак Сафронов призвал онкобольную Рапунцель искать своего врача

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alenatoffi_official, safronov_sergey

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alenatoffi_official, safronov_sergey

Иллюзионист Сергей Сафронов осудил поступок мужчины, который расстался с Алёной Рапунцель, узнав о том, что у неё рак. Переживший онкологическое заболевание артист поделился своими советами в интервью VOICE.

Сам Сафронов в 2021 году узнал о лимфоме Ходжкина, а год спустя сообщил о выздоровлении. Алёне он посоветовал обратиться к нескольким специалистам, сравнить предлагаемые методы лечения и выбрать своего врача, которому сможет доверять.

Иллюзионист вспомнил слова его доктора, который сказал ему, что он «не болеет, а выздоравливает». Эта фраза, по признанию артиста, помогла ему сохранить надежду в тяжёлый период. Говоря об ушедшем возлюбленном Рапунцель, Сафронов заявил, что тот не заслуживает называться мужчиной.

«Я не буду давать оценку её бывшему любимому мужчине. Вероятно, никакой он был не любимый, и уж тем более не мужчина, который предает человека в трудную минуту. Неслучайно говорят, что и в горести, и в печали мы будем вместе», — сказал Сафронов.

Родственников телезвезды артист попросил чаще находиться рядом, радовать её приятными событиями и помогать справляться с переживаниями. По его мнению, внимание и тёплое общение особенно важны во время лечения.

Бизнесмен отрицает, что бросил больную раком звезду «Дома-2» Алёну Рапунцель
Бизнесмен отрицает, что бросил больную раком звезду «Дома-2» Алёну Рапунцель

Ранее Life.ru сообщал о сборе средств на обследование Рапунцель, который объявил её другой бывший возлюбленный Илья Яббаров. Мужчина рассказал о необходимости собрать около 200 тысяч рублей и предупредил, что впоследствии расходы могут вырасти. Кроме того, он выразил готовность продать недостроенный дом ради помощи Алёне. Бывшая участница «Дома-2» рассказала, что 24 июля ей диагностировали рак четвёртой стадии.

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Владимир Озеров
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