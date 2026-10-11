Бизнесмен отрицает, что бросил больную раком звезду «Дома-2» Алёну Рапунцель

Бизнесмен Александр Смуров опроверг слова о том, что бросил звезду «Дома-2» Алёну Рапунцель (Савкину) после того, как у неё диагностировали онкологическое заболевание четвёртой стадии. По его словам, всё это время он занимался организацией лечения и помогал с детьми.

«Я категорически не согласен с тем, что говорят: мол, я бросил Алёну после того, как узнал о её заболевании. Я не принимал решения оставить её в трудный момент», — заявил Смуров.

Бизнесмен утверждает, что о якобы завершившихся отношениях с Рапунцель узнал из СМИ. По его словам, в период её болезни он взаимодействовал со специалистами по вопросам лечения и продолжал поддерживать детей.

«Я никогда не считал необходимым публично рассказывать о том, что делаю для своей семьи. Для меня это не повод для благодарности или признания, а естественное поведение», — подчеркнул Смуров.

Он также попросил не превращать личную историю пары в публичный конфликт и не делать выводов о его поступках без подтверждения. Подробности лечения Рапунцель, семейной жизни и ситуации с детьми раскрывать он отказался.

Ранее Life.ru сообщал, что Алёна Рапунцель впервые рассказала подписчикам об онкологическом заболевании четвёртой стадии. По словам экс-участницы «Дома-2», диагноз ей поставили 24 июля, однако долгое время она не решалась говорить о болезни публично. Рапунцель также рассказывала о тяжёлом эмоциональном состоянии, проблемах с деньгами и переменах в личной жизни.