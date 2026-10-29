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Опубликовано 29 октября, 04:25

Минздрав намерен включить новые методы лечения рака в программу госгарантий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BJ Day Stock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BJ Day Stock

Индивидуальное лечение онкологических заболеваний и вспомогательные репродуктивные технологии планируют включить в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2027–2029 годы. Проект документа подготовил Минздрав России.

«Проект программы направлен на повышение доступности медицинской помощи, в том числе с применением высокотехнологичных, прорывных технологий, включая персонифицированные технологии лечения онкозаболеваний и вспомогательные репродуктивные технологии»,приводит комментарий ведомства РИА «Новости»

Персонифицированный подход предполагает, что врачи подбирают лечение с учётом индивидуальных особенностей пациента и характера его заболевания.

Кроме того, согласно разработанной программе, большинство новых методов лечения будет финансироваться за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

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Ранее Life.ru сообщал, что около 40% препаратов для лечения редких заболеваний, которые регистрируют в России, уже разрабатывают отечественные компании. При этом российские производители создают не только аналоги зарубежных лекарств, но и оригинальные препараты.

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Лия Мурадьян
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