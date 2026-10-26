Минздрав: Около 40% регистрируемых в России лекарств от редких болезней — свои

Около 40% лекарств от редких заболеваний, регистрируемых в России, являются отечественными. Причём российские фармкомпании не ограничиваются производством аналогов зарубежных препаратов, а создают собственные разработки. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

«Сегодня порядка 40% регистрируемых орфанных лекарственных средств являются отечественными», — сказал замминистра.

По словам Глаголева, среди российских препаратов есть не только биоаналоги, но и оригинальные лекарства, разработанные с нуля. В частности, речь идёт о средствах для лечения редких онкологических и других орфанных заболеваний.

Такие болезни встречаются у сравнительно небольшого числа пациентов и нередко требуют специализированной терапии. Глаголев привёл эти данные на круглом столе в Совете Федерации, посвящённом медицинской помощи людям с редкими заболеваниями и совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения.

В России также меняются правила доступа к таким препаратам. Согласно постановлению правительства от 24 сентября 2026 года, в течение года после регистрации отдельные оригинальные орфанные и высокотехнологичные лекарства разрешается ввозить в упаковках, предназначенных для зарубежных рынков. При этом должны соблюдаться установленные требования к качеству и предоставлению информации о препарате на русском языке.

Ранее Life.ru сообщал, что в России зарегистрировали отечественный препарат для лечения редкой формы лёгочной гипертензии. Речь идёт о «Бозентане ПСК», который, по данным производителя, может назначаться пациентам начиная с трёхмесячного возраста. Это воспроизведённое лекарство с формой выпуска, рассчитанной в том числе на маленьких детей.