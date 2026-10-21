Минздрав России включил билиарный холангит в список редких заболеваний

Министерство здравоохранения России включило хроническое аутоиммунное заболевание печени в перечень редких, или орфанных, болезней. Речь идёт о первичном билиарном холангите, при котором иммунная система человека постепенно разрушает желчные протоки. Обновлённый список опубликовали на официальном сайте Минздрава.

В новой редакции документа появился «первичный билиарный холангит» — заболевание, которое ранее также называли первичным билиарным циррозом. Теперь российский перечень орфанных болезней насчитывает 306 наименований.

При этом заболевании иммунная система ошибочно атакует мелкие желчные протоки внутри печени. Постепенное разрушение протоков нарушает отток желчи, что может привести к повреждению печёночной ткани. По мере прогрессирования болезни повышается риск развития фиброза и цирроза печени.

Среди характерных симптомов врачи выделяют постоянную усталость, слабость и кожный зуд. У некоторых пациентов также возникают желтуха, боль или неприятные ощущения в правом подреберье. При этом заболевание может долгое время протекать без выраженных проявлений.

Ранее Минздрав России обновил стандарт медицинской помощи взрослым пациентам с рекуррентным депрессивным расстройством. Ведомство расширило перечень методов диагностики и лечения. В новый стандарт вошли электросудорожная терапия, транскраниальная магнитная стимуляция, электронейростимуляция мозга и некоторые другие процедуры. Также предусмотрели возможность применения плазмафереза, ультрафильтрации крови и методов физиотерапии. Перечень обследований дополнили анализами на ВИЧ, гепатиты B и C, а также антитела к бледной трепонеме. Кроме того, документ предусматривает консультации отдельных специалистов, включая уролога, и диспансерное наблюдение у психиатра.