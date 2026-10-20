Не только защита от пневмонии: В Минздраве раскрыли ещё одну пользу прививки от пневмококка

Прививка от пневмококковой инфекции помогает не только сократить число заболеваний, но и сдерживать распространение бактерий, устойчивых к антибиотикам. На эту особенность вакцинации обратил внимание главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Выступая на XXI Национальном конгрессе терапевтов, врач объяснил, что пневмококк относится к основным бактериальным возбудителям внебольничной пневмонии. При этом некоторые его штаммы обладают устойчивостью к лекарственным препаратам, что затрудняет лечение инфекции.

По словам специалиста, вакцинация позволяет уменьшить количество случаев заражения и ограничить распространение опасных вариантов бактерии. Чем реже люди болеют, тем меньше возникает ситуаций, когда для лечения требуются антибиотики.

«Вакцинопрофилактика — очень значимый фактор. Вакцинируя против пневмококковой инфекции, мы в том числе снижаем частоту заболеваний и циркуляцию штаммов, в том числе резистентных», — подчеркнул Чуланов.

Антибиотикорезистентность возникает, когда бактерии приобретают способность противостоять действию определённых лекарств. В результате привычные препараты могут оказаться недостаточно эффективными, а врачам приходится подбирать другие схемы лечения.

Вакцинация способна снижать распространённость устойчивых пневмококков, в том числе благодаря сокращению числа инфекций и потребности в антибактериальной терапии. При этом прививка не устраняет уже возникшую устойчивость бактерий и не защищает от всех возбудителей пневмонии.

Таким образом, профилактика пневмококковой инфекции важна не только для защиты конкретного человека. Как отметил представитель Минздрава, уменьшение циркуляции устойчивых штаммов помогает противодействовать одной из серьёзных проблем современной медицины — снижению эффективности антибиотиков.

На фоне обсуждения профилактики в России фиксируется сезонный рост заболеваемости внебольничной пневмонией. Как сообщал Life.ru 13 октября со ссылкой на Роспотребнадзор, чаще всего заболевание выявляют у взрослых. Глава ведомства Анна Попова поручила усилить наблюдение за распространением инфекций в регионах. При этом воспаление лёгких могут вызывать разные бактерии и вирусы, поэтому прививка против пневмококка защищает только от части возможных причин заболевания.