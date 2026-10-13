Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости пневмонией в России

В России зафиксирован сезонный подъём заболеваемости внебольничной пневмонией. Чаще всего болезнь выявляют у взрослых, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В настоящее время наблюдается сезонный подъём заболеваемости внебольничными пневмониями. Преимущественно болеют взрослые», — говорится в сообщении ведомства.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила усилить контроль за эпидемиологической ситуацией в регионах. Особое внимание специалисты должны уделять распространению инфекций в период осеннего подъёма заболеваемости.

При этом ситуация с ОРВИ, гриппом и коронавирусом развивается в соответствии с сезонными прогнозами. Среди циркулирующих респираторных инфекций пока преобладают риновирусы и вирусы парагриппа, однако доля гриппа постепенно увеличивается. Среди выявленных вариантов лидирует A(H1N1).

Внебольничная пневмония — это воспаление лёгких, которое развивается за пределами медицинского стационара. Заболевание могут вызывать различные бактерии и вирусы, поэтому для выбора лечения важно установить причину инфекции.

В Роспотребнадзоре напоминают о необходимости профилактики респираторных заболеваний. Среди основных мер — соблюдение гигиены, проветривание помещений, своевременное обращение за медицинской помощью и вакцинация против инфекций, для которых существуют соответствующие прививки.

Ранее Life.ru сообщал о росте заболеваемости респираторными инфекциями в России. По данным Роспотребнадзора, на 38-й неделе 2026 года зарегистрировали 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и CoViD-19 — на 33,8% больше, чем неделей ранее. При этом специалисты отмечали сезонный характер увеличения числа заболевших.