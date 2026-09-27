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Опубликовано 27 сентября, 01:06

Минздрав РФ обновил стандарт лечения депрессии, расширив список методов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Raths

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Raths

Минздрав России обновил стандарт медицинской помощи взрослым при рекуррентном депрессивном расстройстве. В перечень возможных методов вошли электросудорожная терапия, акупунктура токами крайне высокой частоты и гипоксивоздействие. Об этом передаёт ТАСС.

Новый документ заменит стандарт, действовавший с 2022 года. В нём расширен перечень обследований и процедур, которые могут использоваться при диагностике и лечении пациентов.

В частности, предусмотрены электропунктура, электронейростимуляция мозга и транскраниальная магнитная стимуляция. Также в список включены плазмаферез, ультрафильтрация крови и низкоинтенсивная лазеротерапия с внутривенным облучением крови.

Среди других методов указаны тренировки с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при заболеваниях центральной нервной системы и мозга, гипоксивоздействие и воздействие излучением видимого диапазона. Стандарт также предусматривает возможность первичного осмотра урологом и диспансерных приёмов психиатра. В перечень лабораторных исследований включены анализы на гепатиты B и C, ВИЧ и антитела к бледной трепонеме.

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Виталий Приходько
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