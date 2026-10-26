Путин поручил Минздраву приучать мужчин регулярно проверять здоровье

Президент России Владимир Путин рекомендовал Минздраву провести просветительскую работу, чтобы мужчины чаще обращались к врачам для проверки репродуктивного здоровья. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Организовать информационно-просветительскую работу, направленную на формирование среди мужчин культуры регулярного обращения в медицинские организации по вопросам репродуктивного здоровья», — говорится в документе.

Первый доклад об исполнении поручения глава государства ожидает до 15 декабря. В дальнейшем отчитываться необходимо каждые полгода.

Ранее Путин призвал серьёзнее относиться к репродуктивному здоровью россиян. Выступая 15 октября на форуме «Деловой России», президент отметил, что проблемы с зачатием могут возникать как у мужчин, так и у женщин. Среди факторов риска он назвал экологическую обстановку, стрессы и современные условия жизни.