Путин призвал серьёзно относиться к репродуктивному здоровью россиян

Проблемы с репродуктивным здоровьем всё чаще встречаются как у мужчин, так и у женщин, поэтому государству необходимо уделять этому вопросу особое внимание. Об этом президент России Владимир Путин заявил на форуме-съезде общероссийской организации «Деловая Россия».

Глава государства связал распространённость подобных нарушений с целым рядом факторов, среди которых экологическая обстановка, стрессы и современные условия жизни. По его словам, трудности могут возникать у представителей обоих полов, а потому проблема требует серьёзного подхода.

«Поэтому мы должны обращать на это внимание и без иронии, без всяких шуточек. Это очень серьёзный вопрос. И государство старается это делать», — подчеркнул президент.

Ранее Life.ru сообщал о призыве Путина расширить охват россиян репродуктивной диспансеризацией. На встрече с министром здравоохранения Михаилом Мурашко президент отметил необходимость активнее привлекать к таким обследованиям и мужчин, и женщин.