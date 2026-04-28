Путин призвал активнее привлекать россиян к репродуктивной диспансеризации

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширить число граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию. Об этом он сказал на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко.

«Чтобы родителей было всё больше и больше, нужно, конечно, у вас здесь отмечено, увеличивать охват граждан, проходящих диспансеризацию с точки зрения оценки репродуктивного здоровья», — отметил глава государства.

По его словам, внимание к таким обследованиям должно распространяться как на женщин, так и на мужчин. Михаил Мурашко добавил, что интерес к таким проверкам растёт. Всё больше людей проходят обследование, причём мужчины стали участвовать активнее.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Федеральный центр медицины катастроф в Москве, где ему представили современные образцы медицинской техники, используемой в службах скорой помощи и при чрезвычайных ситуациях. Директор ФЦМК Алексей Осипов также отметил, что одним из ключевых экспонатов стал мобильный операционный комплекс.