Не хочешь рожать — лечи голову: В России советуют направлять бездетных женщин к психологу

В России женщинам, не планирующим рождение детей, рекомендовали консультации психолога в рамках проверки репродуктивного здоровья. При этом аналогичные меры для мужчин не предусмотрены, а сами посещения специалиста остаются добровольными. Об особенностях новых методических рекомендаций Минздрава рассказала «Вечерняя Москва» со ссылкой на гинеколога Марию Милютину.

Документ утвердили 27 февраля 2026 года. Нововведение касается исключительно репродуктивной диспансеризации, которую россияне от 18 до 49 лет могут проходить ежегодно. На обычные профилактические осмотры и стандартные медицинские обследования правило не распространяется.

Во время проверки пациентам предлагают заполнить анкеты об их здоровье и планах на родительство. Женщинам необходимо ответить на 61 вопрос, мужчинам — на 26. Если россиянка указывает, что не хочет иметь детей, медработникам рекомендуют предложить ей беседу с психологом «с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей».

Различия в подходах врач объяснила особенностями женского организма и существующей системой медицинского наблюдения. По её словам, после 35 лет качество яйцеклеток начинает снижаться, поэтому своевременное обсуждение планов на беременность может помочь избежать проблем в будущем.

«Репродуктологи сталкиваются с тем, что женщины считают, что смогут родить и в 47–48 лет, если у них сохранилась менструация. Но на деле у них не осталось качественных яйцеклеток. И врачам задают вопрос: «Почему же никто мне не сказал об этом раньше?» — рассказала эксперт.

Кроме того, регулярные посещения гинеколога давно стали частью профилактической медицины, тогда как аналогичная практика наблюдения у андрологов среди мужчин распространена значительно меньше. Именно этим специалист объясняет организационные различия в рекомендациях.

При этом психологическая консультация не является принудительной. Женщина вправе самостоятельно решать, обращаться ли за дополнительной помощью. Речь идёт о возможности обсудить репродуктивные планы, а не об обязательном лечении нежелания становиться матерью.

Ранее Life.ru сообщал, что за восемь месяцев 2026 года репродуктивную диспансеризацию прошли 11,4 миллиона россиян. Среди обследованных оказалось 6,3 миллиона женщин и 5,1 миллиона мужчин. У четверти участников врачи выявили факторы риска развития заболеваний репродуктивной системы.