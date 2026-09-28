Репродуктивную диспансеризацию прошли уже 11,4 млн россиян

За первые восемь месяцев 2026 года репродуктивную диспансеризацию прошли 11,4 млн россиян в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Всероссийском научно-образовательном форуме «Мать и Дитя».

Из общего числа обследованных 6,3 млн составили женщины и 5,1 млн — мужчины. По словам главы Минздрава, у 25% представителей обоих полов выявили факторы риска развития заболеваний репродуктивной системы.

Кроме того, по итогам обследований на диспансерное наблюдение со впервые установленным диагнозом поставили 16% женщин и 18% мужчин. Репродуктивная диспансеризация предназначена для раннего выявления заболеваний и состояний, которые могут повлиять на возможность зачатия, течение беременности и здоровье будущего ребёнка.

В этом году власти отдельно обращали внимание на необходимость расширять охват таких обследований. В апреле Владимир Путин призвал активнее привлекать к репродуктивной диспансеризации как женщин, так и мужчин. Тогда Мурашко отмечал, что интерес к проверкам репродуктивного здоровья растёт, причём мужчины стали проходить их заметно активнее. Сама диспансеризация проводится для граждан в возрасте от 18 до 49 лет и направлена прежде всего на раннее выявление рисков и заболеваний