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Опубликовано 27 октября, 08:00

Ваши кассеты со свадьбой и детством умирают прямо сейчас: 7 шагов, чтобы спасти их, пока не поздно

Оглавление
Почему кассеты портятся
Сначала осмотр, потом просмотр
Где взять видеомагнитофон
Оцифровка дома или в студии
Фотографии: сканер, телефон и аккуратность
Подпишите, пока есть кого спросить
Как хранить оригиналы
Цифре тоже нужна страховка

Кассета со свадьбой родителей или первым Новым годом ребёнка есть почти в каждой семье, а посмотреть её уже не на чем. Life.ru рассказывает, как спасти старые записи VHS и семейные фотографии, пока плёнка в шкафу окончательно не умерла.

Как оцифровать видеокассеты VHS в домашних условиях. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как оцифровать видеокассеты VHS в домашних условиях. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кассета со свадьбой родителей, первым Новым годом ребёнка или голосом человека, которого больше нет, лежит почти в каждой семье. Посмотреть её часто уже не на чем: видеомагнитофоны давно уехали на дачу или на свалку. А время работает против записей. Магнитная лента не вечна, и срок её спокойного хранения у большинства семейных кассет уже вышел. Life.ru рассказывает, как спасти видео, фотографии и семейный архив, пока они ещё живы.

Почему кассеты портятся

Почему портятся видеокассеты VHS. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почему портятся видеокассеты VHS. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Изображение на VHS хранится в магнитном слое плёнки, а он со временем размагничивается: картинка бледнеет, появляются полосы и рябь, пропадает звук. Сама лента растягивается, слипается и рвётся при перемотке. В сырой кладовке на ней заводится плесень, а в жаре или на морозе страдает пластик корпуса. Особенно быстро гибнут кассеты, которые годами пролежали у батареи, на балконе или рядом с колонками и другими источниками магнитного поля.

Сначала осмотр, потом просмотр

Как проверить старую видеокассету на плесень. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как проверить старую видеокассету на плесень. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Прежде чем вставлять кассету в магнитофон, приоткройте защитную шторку и посмотрите на ленту. Белый пушистый налёт или пятна говорят о плесени, и такую запись запускать нельзя: она испортит головки аппарата и окончательно погубит саму себя. Ей прямая дорога в студию, где плёнку чистят. Если лента чистая, перемотайте её до конца и обратно. А сколько песен когда-то переписывали с кассеты на кассету! Проверьте себя в тесте, где нужно угадать семь хитов 90-х по трём эмодзи.

Где взять видеомагнитофон

Где найти видеомагнитофон для оцифровки. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Где найти видеомагнитофон для оцифровки. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главная сложность домашней оцифровки в том, что нужен исправный видеомагнитофон. Его можно поискать у родственников, купить на сайте объявлений или взять на время у знакомых. Перед работой аппарат стоит проверить на кассете, которую не жалко: старый магнитофон с грязными головками способен зажевать плёнку. Для маленьких кассет VHS-C понадобится адаптер размером с обычную кассету, а записи с плёночных видеокамер проще всего воспроизвести на самой камере, если она ещё жива.

Оцифровка дома или в студии

Оцифровка видеокассет дома или в студии. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Оцифровка видеокассет дома или в студии. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дома понадобятся магнитофон, недорогое устройство видеозахвата с USB-разъёмом и компьютер. Магнитофон соединяют с устройством захвата «тюльпанами», запись идёт в реальном времени: часовая кассета оцифровывается ровно час. Это выгодно, если кассет много и не жалко потратить вечера. Если записей немного или лента в плохом состоянии, архив лучше отдать в студию: там почистят плёнку и склеят разрывы. А пока идёт запись, вспомните любимое кино: пройдите тест на то, чем закончились восемь советских фильмов.

Фотографии: сканер, телефон и аккуратность

Как отсканировать старые фотографии. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как отсканировать старые фотографии. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бумажные снимки тоже стареют: выцветают, желтеют, трескаются и слипаются в альбомах. Для оцифровки хватит сканера в МФУ, а для быстрой работы подойдёт смартфон с приложением, которое убирает блики и выравнивает кадр. Перед сканированием смахните пыль мягкой кисточкой. Не пытайтесь силой отклеить снимки из старых альбомов: их проще отсканировать прямо на странице. Для негативов и слайдов нужен отдельный сканер или поход в фотолабораторию.

Подпишите, пока есть кого спросить

Подписи к семейным фотографиям в архиве. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Подписи к семейным фотографиям в архиве. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Даже при идеальном сканировании легко потерять главное: имена людей на снимках. Через пару поколений тётя Валя на море и незнакомая женщина у пальмы станут неотличимы. Поэтому разбирать фотографии лучше вместе со старшими родственниками и сразу записывать, кто на снимке, где и когда его сделали. Разобраться в родне иногда сложнее, чем кажется: проверьте себя в тесте, где нужно вспомнить, кто кому родня в советском кино.

Как хранить оригиналы

Как хранить видеокассеты и старые снимки. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как хранить видеокассеты и старые снимки. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кассеты держите вертикально, как книги, в тепле и сухости, подальше от батарей, телевизоров и колонок. Балкон, гараж, чердак и подвал для архива — худшие места: перепады температуры и сырость губят и плёнку, и бумагу. Фотографии лучше переложить в бумажные конверты или альбомы без клея и хранить в шкафу внутри квартиры. Оригиналы не стоит выбрасывать даже после оцифровки: технологии восстановления улучшаются, и из той же плёнки однажды смогут вытянуть больше.

Цифре тоже нужна страховка

Резервные копии оцифрованного семейного архива. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Резервные копии оцифрованного семейного архива. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Оцифровка ещё не конец истории. Флешки ломаются, жёсткие диски выходят из строя, а самодельные DVD-диски из нулевых со временем сами перестают читаться. Архивисты советуют правило «три-два-один»: три копии файлов на двух разных носителях, причём одна из них хранится вне дома, например в облачном хранилище. Раз в год стоит проверять, открываются ли файлы, и при необходимости переносить их на новые носители. Тогда семейное видео переживёт ещё не одну смену техники.

Что «Назад в будущее» угадало про наше настоящее, а какие технологии создать пока не удалось
Что «Назад в будущее» угадало про наше настоящее, а какие технологии создать пока не удалось

Старая кассета на антресоли кажется вечной, пока её не попробуешь включить. Каждый год ожидания стирает с плёнки немного цвета, звука и деталей, которые уже никто не снимет заново. Спасение архива не требует больших денег: хватит свободного выходного и желания довести дело до конца. А если среди семейных записей найдутся советские фильмы с телевизора, самое время узнать, кто на самом деле стоит за знаменитыми злодеями советского кино.

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Сергей Трофимов
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