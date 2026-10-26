Его лицо помнят все, а фамилию вспомнят единицы: как Владимир Кашпур стал незаменимым актёром советского кино

За свою карьеру он сыграл десятки ролей, появлялся в любимых советских фильмах и больше полвека выходил на театральную сцену. 26 октября 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения Владимира Кашпура. Life.ru рассказывает, как бывший военный штурман попал в кино, какую роль в его судьбе сыграл Евгений Евстигнеев и почему зрители помнят его героев до сих пор.

Владимир Кашпур в молодости: почему военный штурман ушёл в театр

Владимир Кашпур в молодости: как будущий актёр советского кино оставил авиацию ради театральной сцены? Фото © РИА Новости

Владимир Кашпур родился 26 октября 1926 года в селе Северка на Алтае. Вырос он уже в Кемеровской области, куда родители перевезли его совсем маленьким. Семье пришлось пережить тяжёлую потерю. По воспоминаниям артиста, в 1937 году его отца арестовали, и домой тот больше не вернулся. Мать работала в пекарне и одна поднимала четверых детей. Юность Кашпура пришлась на военные годы, возможно, именно поэтому первой профессией актёра стала авиация. Он выучился на штурмана и летал на пикирующем бомбардировщике. В интервью «Театральному курьеру» актёр рассказывал, что из-за ночных заданий у него начало портиться зрение. Пришлось перейти на штабную работу, которая совсем его не увлекала. После демобилизации он решил попробовать себя в театре.

В 1951 году Кашпур оказался во Владимирском областном драматическом театре имени Луначарского, где начал с работы за кулисами, а затем стал выходить на сцену. Впрочем, интерес к перевоплощению появился у него гораздо раньше. Ещё школьником он участвовал в самодеятельности, наблюдал за людьми и любил изображать их поведение. Так что решение сменить профессию выросло из давнего увлечения.

Как Евгений Евстигнеев помог Кашпуру изменить жизнь?

Владимир Кашпур и Евгений Евстигнеев: как дружба с известным актёром изменила судьбу будущей звезды кино? Фото © кадр из фильма «Прыжок на заре», режиссёр Иван Лукинский, сценарист Георгий Березко

Во Владимире Кашпур познакомился с советским актёром Евгением Евстигнеевым. Они работали в одном театре, жили в одной комнате общежития и дружили. Именно Евстигнеев, уже поступивший в Школу-студию МХАТ, уговорил товарища отправиться учиться в Москву, где Кашпура приняли сразу на второй курс. Ему было около тридцати, за плечами уже остались военная служба и несколько лет на профессиональной сцене. В 1959 году он окончил курс Виктора Станицына. Затем служил в «Современнике», а в 1961-м Кашпур перешёл во МХАТ. Параллельно с работой в театре Кашпур начал сниматься в кино. Ему часто доставались небольшие роли, но даже за несколько минут он успевал так показать характер героя, что тот оставался в памяти зрителей. Где же снимался Владимир Кашпур?

Владимир Кашпур в фильме «Баллада о солдате»: как небольшая роль сделала актёра узнаваемым зрителям? Фото © кадр из фильма «Баллада о солдате», режиссёр Григорий Чухрай, сценаристы Валентин Ежов, Григорий Чухрай

Первые киноработы Кашпура относятся к 1959 году. Он появился в «Василии Сурикове» Анатолия Рыбакова и в «Балладе о солдате» Григория Чухрая. Во второй картине его персонаж даже не получил имени. В фильмографии он так и остался рябым солдатом. Но именно этому герою досталась реплика, которую зрители повторяли потом отдельно от фильма. «Тётя, дайте напиться, а то так есть хочется, что аж переночевать негде», — говорит его солдат. В одной просьбе смешались голод, усталость и желание хоть ненадолго устроиться по-человечески. Он успевал дать своему персонажу настроение и характер, даже когда сценарий отводил тому всего несколько реплик.

Вакула из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» говорил голосом Кашпура

Владимир Кашпур и «Вечера на хуторе близ Диканьки»: почему кузнец Вакула говорил голосом другого актёра? Фото © кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», режиссёр/сценарист Александр Роу

Есть в его фильмографии и работа, которую легко пропустить, даже если пересматривать картину каждую зиму. В сказке Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1961 года кузнеца Вакулу сыграл Юрий Тавров. А озвучил героя Владимир Кашпур. Так что с этой ролью актёра знакомы и те зрители, которые никогда не связывали его имя с гоголевской сказкой. На экране Вакула добивается расположения Оксаны, седлает чёрта и отправляется за царскими черевичками, а слышим мы Кашпура. Хороший повод при следующем просмотре прислушаться к знакомому голосу и мысленно представить его обладателя.

Боцман и комбат: военные роли Владимира Кашпура

Военные роли Владимира Кашпура: как актёр советского кино воплощал на экране боцманов и командиров? Фото © кадр из фильма «Командир счастливой «Щуки»», режиссёр Борис Волчек, сценаристы Владимир Валуцкий, Борис Волчек, Александр Молдавский

В «Командире счастливой «Щуки» 1972 года Кашпур сыграл боцмана Носова, которого называют Кузьмичом. Рядом с командиром подлодки в исполнении Петра Вельяминова и комиссаром, которого сыграл Донатас Банионис, его герой помогает создать ощущение давно сложившегося экипажа. У каждого здесь своя работа, свои привычки и своя ответственность за остальных.

В телевизионном фильме «Батальоны просят огня» 1985 года актёру досталась роль майора Бульбанюка. Действие разворачивается во время форсирования Днепра в 1943-м. Два батальона должны отвлечь противника, однако изменение наступательного плана оставляет их без обещанной огневой поддержки. Бульбанюк оказывается одним из командиров, которым приходится принимать решения в этой страшной ситуации. Сопоставлять эти работы очень интересно, поскольку у боцмана и комбата разное положение, разные задачи и разная манера держаться. Кашпур находил для каждого собственный характер. Его армейский опыт добавляет этим ролям ещё один смысл для зрителя, который знает биографию актёра.

Фадеич из «Холодного лета пятьдесят третьего…»

Владимир Кашпур в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего…»: чем запомнился зрителям его герой Фадеич? Фото © кадр из фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…», режиссёр Александр Прошкин, сценарист Эдгар Дубровский

Одна из самых выразительных работ Кашпура появилась в драме Александра Прошкина «Холодное лето пятьдесят третьего…» 1987 года. Здесь он сыграл капитана рейда Фадеича. В глухую северную деревню врываются амнистированные уголовники, а сопротивление им оказывают двое политических ссыльных, Лузга и Копалыч. Фадеич привык распоряжаться и чувствовать за собой власть, но перед настоящей опасностью эта уверенность быстро исчезает. Особенно неприятно наблюдать, как после схватки с бандитами он предлагает Лузге сказать, будто тот действовал по его указанию. Чужая смелость оказывается удобной возможностью приписать себе заслуги.

Фадеич в исполнении Владимира Кашпура стал узнаваем в своей осторожности, желании сохранить положение и вовремя устроиться поближе к победителям. Актёр даёт увидеть, как привычка командовать уживается со страхом отвечать за происходящее. После добродушных или стойких героев из других картин такое появление особенно цепляет.

Почему зрители верили Владимиру Кашпуру?

Владимиру Кашпуру — 100 лет: почему актёр второго плана стал одним из самых узнаваемых лиц советского кино? Фото © ТАСС / Александр Куров

Свой подход актёр однажды объяснил очень просто. «Когда я играл, то играл живого человека, а не социальную схему. Всегда», — говорил он в интервью. Эта мысль помогает понять и его солдат, и боцмана, и неприятного Фадеича. У каждого были собственные заботы, слабости, убеждения и способы держаться среди людей. Владимир Кашпур умер 17 октября 2009 года, за девять дней до своего 83-летия. Его фильмы остались с нами, и сегодня достаточно включить знакомую картину, чтобы снова узнать этого актёра. А заодно наконец запомнить фамилию человека, который умел сделать небольшой эпизод одним из самых живых мест фильма.

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