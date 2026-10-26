Умер актёр, подаривший голос Багзу Банни и Даффи Даку

Канадско-американский актёр озвучивания Эрик Бауза, подаривший голос Багзу Банни, Даффи Даку и десяткам других персонажей мультфильмов Looney Tunes («Весёлые мелодии»), умер в возрасте 46 лет. Артиста не стало 25 октября в его доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стало заболевание сердца, связанное с повышенным артериальным давлением, сообщает Variety со ссылкой на данные судебно-медицинской экспертизы.

Канадско-американский актёр озвучивания Эрик Бауза. Фото © Wikipedia

О внезапной кончине актёра первой сообщила его семья, опубликовав заявление на странице Баузы в Instagram*. Родственники напомнили, что Эрик был лауреатом премии «Эмми» и одним из главных современных голосов легендарных героев американской анимации.

За свою карьеру Бауза успел поработать более чем над 400 проектами. Помимо Багза Банни и Даффи Дака, он озвучивал поросёнка Порки, птичку Твити, кота Сильвестра и других персонажей Looney Tunes. Его голос также звучал в мультсериалах «Аватар: Легенда об Аанге», «Рик и Морти», «Приключения Кота в сапогах» и анимационных проектах по вселенной «Звёздных войн».

Одной из последних крупных работ артиста стал полнометражный фильм «Койот против „Акме“», в котором он вновь озвучил нескольких героев «Весёлых мелодий». Бауза также участвовал в создании картины «Космический джем: Новое поколение».

Актёр родился 7 декабря 1979 года в Торонто. Профессиональный путь он начинал не у микрофона, а в качестве художника по персонажам. Позднее Бауза переключился на озвучивание и стал одним из самых востребованных специалистов Голливуда. За работу в анимации он получил три премии Children's & Family Emmy Awards.

На момент смерти артист продолжал работать над новыми проектами. В частности, он должен был вновь исполнить роль Даффи Дака в музыкальном мультфильме Bye Bye Bunny. Коллеги из Warner Bros. Animation назвали его уникальным талантом, сумевшим продолжить наследие легендарного актёра озвучивания Мела Бланка.

Ранее Life.ru сообщал о смерти канадского актёра озвучивания Питера Каллена, голосом которого говорил Оптимус Прайм в «Трансформерах». Артист скончался 27 августа 2026 года в возрасте 85 лет у себя дома в Лос-Анджелесе. Он впервые озвучил лидера автоботов ещё в мультсериале 1984 года, а затем вернулся к роли в голливудской кинофраншизе. Помимо Оптимуса Прайма, Каллен подарил голос ослику Иа из историй о Винни-Пухе и Рокфору из «Чипа и Дейла». В 2023 году актёр получил премию «Эмми» за вклад в детское и семейное телевидение.