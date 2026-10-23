Ушёл автор самых мрачных японских романов Рю Мураками

Знаменитый японский писатель Рю Мураками, подаривший миру десятки произведений о тёмных сторонах человеческой жизни, скончался в возрасте 74 лет. Литератор ушёл из жизни 17 октября у себя дома. О его смерти 23 октября сообщило издательство Gentosha, с которым автор сотрудничал несколько десятилетий.

Мураками родился в 1952 году в городе Сасебо. Широкую известность ему принёс дебютный роман «Все оттенки голубого», опубликованный в 1976 году. Произведение сразу привлекло внимание читателей и критиков, а молодой литератор получил престижную японскую премию Акутагавы.

Впоследствии его библиография пополнилась более чем 40 романами. Среди наиболее известных работ — «Дети из камеры хранения», «Мисо-суп», «Пирсинг» и «69». Писатель исследовал темы одиночества, насилия, человеческих страхов и отчуждения в современном обществе. Помимо литературной деятельности, Мураками занимался режиссурой и сценарным искусством. Его книги получили признание далеко за пределами Японии, а некоторые произведения легли в основу киноадаптаций.

По информации издательства, церемония прощания прошла в узком семейном кругу. Родственники попросили отказаться от публичных соболезнований и не беспокоить семью обращениями.