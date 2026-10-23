Умер капитан Даллас из «Чужого»: Актёр Том Скеррит скончался в возрасте 93 лет

Американский актёр Том Скеррит, сыгравший капитана Далласа в культовом фантастическом фильме «Чужой», умер в возрасте 93 лет. Он также был известен по картинам «Лучший стрелок» и «Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш.». О смерти артиста сообщает Reuters со ссылкой на его семью.

Скеррит скончался 21 октября от естественных причин. Родные актёра подтвердили его смерть и выступили с заявлением, в котором вспомнили о его чувстве юмора, любознательности, мудрости и щедрости.

Одной из самых узнаваемых работ артиста стала роль капитана Артура Далласа в фильме Ридли Скотта «Чужой» 1979 года. Его герой командовал космическим кораблём «Ностромо», экипаж которого столкнулся с опасной внеземной формой жизни.

Зрителям Скеррит также запомнился по боевику «Лучший стрелок» 1986 года, где он сыграл инструктора по прозвищу Гадюка. Ещё раньше актёр появился в военной комедии Роберта Олтмена «Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш.», исполнив роль хирурга Дюка Форреста.

Карьера Скеррита продолжалась более 60 лет. Он снимался в кино и на телевидении с начала 1960-х годов, появляясь как в главных, так и во второстепенных ролях. Среди других известных проектов с его участием — «Стальные магнолии», «Контакт» и «Там, где течёт река».

Отдельное место в фильмографии артиста занимал сериал «Застава фехтовальщиков», в котором он сыграл шерифа Джимми Брока. Эта работа принесла Скерриту премию «Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале в 1993 году.