Умер капитан Даллас из «Чужого»: Актёр Том Скеррит скончался в возрасте 93 лет
Умер сыгравший в «Чужом» американский актёр Том Скеррит
Том Скеррит (слева), Артур Даллас в исполнении Тома Скеррита (справа). Обложка © Wikipedia / Gage Skidmore, кадр из фильма «Чужой», реж. Ридли Скотт, сц. Дэн О’Бэннон
Американский актёр Том Скеррит, сыгравший капитана Далласа в культовом фантастическом фильме «Чужой», умер в возрасте 93 лет. Он также был известен по картинам «Лучший стрелок» и «Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш.». О смерти артиста сообщает Reuters со ссылкой на его семью.
Скеррит скончался 21 октября от естественных причин. Родные актёра подтвердили его смерть и выступили с заявлением, в котором вспомнили о его чувстве юмора, любознательности, мудрости и щедрости.
Одной из самых узнаваемых работ артиста стала роль капитана Артура Далласа в фильме Ридли Скотта «Чужой» 1979 года. Его герой командовал космическим кораблём «Ностромо», экипаж которого столкнулся с опасной внеземной формой жизни.
Зрителям Скеррит также запомнился по боевику «Лучший стрелок» 1986 года, где он сыграл инструктора по прозвищу Гадюка. Ещё раньше актёр появился в военной комедии Роберта Олтмена «Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш.», исполнив роль хирурга Дюка Форреста.
Карьера Скеррита продолжалась более 60 лет. Он снимался в кино и на телевидении с начала 1960-х годов, появляясь как в главных, так и во второстепенных ролях. Среди других известных проектов с его участием — «Стальные магнолии», «Контакт» и «Там, где течёт река».
Отдельное место в фильмографии артиста занимал сериал «Застава фехтовальщиков», в котором он сыграл шерифа Джимми Брока. Эта работа принесла Скерриту премию «Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале в 1993 году.
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