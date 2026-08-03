Кинг, Лавкрафт и Пелевин в списке: В России промаркируют полдюжины культовых книг

Роман «Заводной апельсин» Энтони Бёрджесса будет промаркирован в России в соответствии с обновлённым законодательством о наркотических средствах. Информация об этом появилась в отраслевом перечне Российского книжного союза.

Под действие новых правил также попали несколько книг Стивена Кинга, среди которых «Доктор Сон» и сборник «Ночные кошмары и фантастические видения». Маркировке подлежат «Зов Ктулху» Говарда Лавкрафта, произведения Чака Паланика «Удушье» и «Рождение звука», а также «Аполло» Виктора Пелевина и книга Виталия Калгина о Викторе Цое.

Изменения в федеральный закон вступили в силу 1 марта 2026 года. Они касаются всех произведений литературы и искусства, обнародованных после 1 августа 1990 года и содержащих сведения о наркотиках как часть художественного замысла. На такие издания теперь требуется наносить предупреждение с восклицательным знаком и антинаркотической надписью. Перечень Российского книжного союза служит единым ориентиром для издателей, книжных магазинов и библиотек, а попадание в него происходит по заявлению правообладателей при подтверждении соответствующего контента.

Напомним, ранее в обновлённый список,, которые необходимо маркировать из-за упоминаний наркотических веществ, вошли работы Олега Роя, Рю Мураками и Ноама Хомского. В частности, маркировке теперь подлежат романы «Порог» и «Старьевщица» Олега Роя, «Караоке» Рю Мураками, «Голос Земли» Бернара Вербера и книга американского философа Ноама Хомского «Кто правит миром». Кроме того, в перечень попали несколько изданий от «Молодой гвардии», включая работы об Анне Ахматовой и Николае Гумилёве, о группе «Битлз», о Льве Толстом и Антоне Чехове, а также книга Армена Гаспаряна.