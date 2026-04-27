Книги Роя, Мураками и Хомского попали в перечень для маркировки в России

В России расширили список книг, которые необходимо маркировать из-за упоминаний наркотических веществ. Перечень дополнился произведениями Олега Роя, Рю Мураками и Ноама Хомского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Российский книжный союз (РКС). В список попали более 200 произведений.

Заявлены романы Олега Роя «Порог» и «Старьевщица», книга Бернара Вербера «Голос Земли», а также проза Рю Мураками «Караоке» и книга американского философа Ноама Хомского «Кто правит миром».

Также в список включены несколько изданий от «Молодой гвардии». Среди них «Анна Ахматова. Николай Гумилёв: Общая молитва» Ольги Черненьковой, «Битлз. Ангелы и демоны» Вячеслава Бондаренко, «Лев Толстой. Антон Чехов» Владимира Лакшина и «Железный марш против невежества» Армена Гаспаряна.

Напомним, ранее в России романы Ремарка и Стейнбека включили в перечень для маркировки. Решение связано с изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 1 марта. Произведения с упоминаниями запрещённых веществ, если речь идёт о художественном замысле, подлежат спецмаркировке.