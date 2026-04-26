Писатель Михаил Заимов скончался в возрасте 59 лет

На 60-м году жизни не стало Михаила Заимова — известного болгарского мастера подводной фотографии, журналиста, писателя и исследователя. Он ушёл из-за тяжёлой болезни, сообщает ТАСС.

Заимов много лет участвовал в поисках советской подводной лодки С-34, которая без вести пропала у берегов Болгарии в годы Великой Отечественной войны. Место гибели субмарины до сих пор точно не установлено, но исследования Заимова в военных архивах повысили шансы его найти.

Личным достижением исследователя было увековечивание памяти собственного деда — генерала Владимира Стоянова Заимова. Антифашиста-разведчика расстреляли в 1942 году. В 1972-м генералу посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. В 2015-м Михаил Заимов выпустил книгу «Умираю за Болгарию» о судебном процессе над дедом и его сотрудничестве с советской разведкой.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни Алексей Пиманов, бессменный ведущий программы «Человек и закон». Ему было 64 года. Причиной смерти стало сердечное недомогание.