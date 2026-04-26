В возрасте 96 лет ушёл из жизни знаменитый голос «Радионяни» Лев Шимелов

В ночь на 24 апреля 2026 года не стало заслуженного артиста РСФСР Льва Павловича Шимелова. Ему было 96 лет. Печальная новость появилась на портале kino-teatr.ru, а уже через несколько часов скорбные посты заполонили соцсети благодарных слушателей.

Шимелов – человек-эпоха. Бакинский вундеркинд, окончивший физмат университета, в 1952 году вдруг решил покорить эстраду – и не прогадал. Он работал в легендарном Московском мюзик-холле, ставил программы с Любовью Полищук («Он, она и спорт», 1980) и дышал в унисон со временем. Но главную любовь миллионов он заслужил, став с 1979 года бессменным ведущим передачи «Радионяня». Его мягкий, чуть ироничный голос учил детей русскому языку и хорошим манерам – без нотаций, а с улыбкой.

Звание заслуженного артиста РСФСР Шимелов получил в 1990-м – по сути, на закате большой страны, которую он так талантливо отражал.

