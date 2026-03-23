Классика под маркировкой: Книги Ремарка и Стейнбека попали под новые правила

В России ряд произведений зарубежной классики, переведённых после 1990 года, включили в перечень книг, подлежащих маркировке из-за упоминаний наркотиков. Об этом говорится в Отраслевом перечне, с которым ознакомилось РИА «Новости».

«Современные переводы зарубежной классики, вышедшие после 1990 года, где упоминаются наркотики, по мнению отраслевых экспертов, попадают однозначно и требуют маркировки», — пояснила агентству председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина.

В список вошли в том числе романы «Гэм» Эриха Марии Ремарка и «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека в новых переводах. Решение связано с изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 1 марта. Они предусматривают ответственность за распространение произведений, содержащих упоминания запрещённых веществ.

Отраслевой перечень сформирован книжным сообществом для единообразного применения норм и снижения рисков для издателей. При этом классические тексты, изданные до 1 августа 1990 года, под действие требований не подпадают, как и их ранние переводы.

Ранее сообщалось, что в России ведётся работа над созданием единых линеек учебников по родным языкам республик. В 2026 году планируется провести экспертизу разработанных пособий, после чего их доработают и подготовят к выпуску.